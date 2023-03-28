Xiaomi представила бюджетный Redmi Note 12 Turbo с мощным чипом и 1 ТБ памяти

Дочерний бренд Xiaomi, Redmi, представил бюджетный смартфон Note 12 Turbo с субфлагманским чипом от Qualcomm и памятью объемом 1 ТБ. Об этом сообщает сетевое издание Rozetked, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Redmi Note 12 Turbo получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Заявленная максимальная яркость дисплея достигает 1000 нит. Смартфон также может похвастаться тонкими рамками вокруг экрана, которые уже, чем в iPhone 14: верхняя - 1,42 мм, боковая - 1,95 мм, нижняя - 2,22 мм. Толщина корпуса устройства составила 7,9 мм, а его вес - 181 грамм.

За производительность в Redmi Note 12 Turbo отвечает 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, представленный в середине марта. По своей производительности этот чип сопоставим с прошлогодним флагманским решением Snapdragon 8+ Gen 1.

Смартфон оснащен основной камерой с разрешением 64 Мп, которая дополнена ультраширокоугольным датчиком на 8 Мп и 2-мегапиксельным макромодулем. Отмечается, что главная камера получила поддержку оптической стабилизации изображения, а также технологий In-Sensor Zoom и Xiaomi Imaging Brain 2.0.

В Redmi Note 12 Turbo установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Смартфон работает под управлением Android 13 с установленной поверх оболочкой MIUI 14.

Минимальная и максимальная версии Redmi Note 12 Turbo в модификациях 8/256 ГБ и 16/1 ТБ обойдутся в 2 тыс. и 2,8 тыс. юаней (около 22,2 тыс. и 31,1 тыс. руб.). О доступности новинки за пределами КНР пока не сообщается.