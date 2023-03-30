Складным смартфонам с гибкими экранами предрекли успешное будущее

В 2023 году поставки складных смартфонов с гибкими экранами достигнут отметки 21,4 млн устройств, что на 50% больше результата предыдущего года. К 2027 году рынок данных устройств и вовсе расширится до 48,1 млн смартфонов. Об этом в своем новом отчете сообщила аналитическая фирма IDC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что новый форм-фактор является одной из немногих точек роста на стагнирующем рынке смартфонов. По мнению аналитиков, хоть "раскладушки" и остаются представителями исключительно премиального сегмента, со временем стоимость подобных устройств будет падать. Точнее, данный процесс уже наблюдается - в 2023 году, считает IDC, средняя цена на складной смартфон упадет на 6,8%.

Аналитики пишут, что постепенно люди перестают опасаться нового форм-фактора. На это указывает то, что даже в тяжелый с финансовой точки зрения 2022 год рынок раскладушек вырос на 75,5%.

Хотя обсуждаемая ниша быстро развивается, она все еще занимает скромную долю на глобальном рынке смартфонов. В 2022 году на данные устройства пришелся 1,2% от общих поставок. К 2027 году эта доля должна увеличится более чем в два раза - до 3,5%.