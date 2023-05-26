Samsung уличили в распространении лживой рекламы нового смартфона

Samsung распространяет в Малайзии вводящую в заблуждение рекламу нового смартфона Galaxy A24. Об этом сообщает издание SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рекламных материалах Samsung утверждается, что Galaxy A24 имеет 16 ГБ оперативной памяти. Однако по факту в смартфоне установлен модуль лишь на 8 ГБ. Дополнительные гигабайты оперативной памяти являются виртуальными: при нехватке естественных 8 ГБ смартфон использует для размещения временных файлов модуль постоянной памяти. Однако такие накопители информации значительно медленнее оперативной памяти и не являются ее полноценным аналогом.

По данным SamMobile, в рекламе Samsung, в которой говорится о 16 ГБ оперативной памяти, имеется звездочка. Она отсылает к сноске внизу баннера, где мелким шрифтом указана специфика технологии расширения оперативной памяти.

В Малайзии Galaxy A24 стоит 1 тыс. малазийских ринггитов.