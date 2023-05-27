Microsoft отключила российский сервис от своих серверов

Microsoft в четверг, 25 мая, отключила сотрудникам Ozon доступ к своим внутренним и внешним сервисам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к российской компании.

Собеседник издания предполагает, что отключение связано с тем, что Ozon могла использовать лицензии, "закупленные обходным путем". По его словам, сотрудникам маркетплейса лишили доступа к Word, Excel, Teams, Outlook, из-за чего им пришлось перейти на Google Meet, Zoom, Telegram.

В Ozon изданию подтвердили информацию о проблемах с доступом к некоторым сервисам Microsoft. Там подчеркнули, что доступ к ключевым сервисам уже восстановлен, значительного влияния на работу сотрудников нет. В компании добавили, что сервисов и коммуникаций для покупателей, продавцов и партнеров Ozon эта ситуация никак не коснулась.

В Ozon также отметили, что лицензии на ПО от Microsoft компания приобрела у официального дистрибутора. Там также заверили, что не приобретали лицензии обходным путем.