Стартовала предварительная загрузка Diablo 4

Предварительная загрузка игры Diablo IV стартовала 31 мая в 03:00 по GMT на всех платформах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал PC Gamer. Ранее начало предзагрузки также анонсировал продюсер франшизы Род Фергюсон.

Известно, что покупатели изданий Deluxe и Ultimate смогут поиграть в Diablo IV уже 2 июня. Всем остальным придется ждать 6 июня.

Сообщается, что сразу после полноценного релиза игры на платформе Twitch стартует кампания с дропами косметических предметов за просмотр тех или иных трансляций, которая продлится месяц.

Diablo IV выходит на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. В игре присутствует русская озвучка, но официально купить игру в стране не получится из-за решения издателя Blizzard Entertainment остановить продажи своей продукции в РФ.