Новый вирус из Google Play шпионит за пользователями смартфонов

Специалисты по информационной безопасности из компании Dr.Web ("Доктор Веб") выявили в маркетплейсе Google Play более 100 приложений, зараженных шпионским модулем SpinOk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

SpinOk представляет собой вредоносное ПО, которое передает на серверы злоумышленников различные параметры зараженного смартфона, а также некоторую информацию с него. В частности, SpinOk может искать файлы заданного расширения в указанных директориях, копировать и менять содержимое буфера обмена, а также снимать показатели с некоторых сенсоров смартфона вроде гироскопа, магнитометра и не только.

В общей сложности специалисты "Доктор Веб" обнаружили 101 приложение с интегрированным трояном или его модификациями. Суммарно из Google Play их скачали более 421 млн раз.

Вирус маскируется под маркетинговый модуль, который в приложениях показывает пользователям рекламу в виде мини-игр и других интерактивов. Многие разработчики простых приложений и игр по невнимательности интегрируют зараженный код в свои продукты, а потом загружают их в Google Play.