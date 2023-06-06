Microsoft получила огромный штраф

Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила о наложении штрафа на корпорацию Microsoft в размере $20 млн из-за незаконного сбора и обработки данных несовершеннолетних. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Претензии FTC направлены к игровому подразделению IT-гиганта - Xbox. В ходе расследования выяснилось, что при создании игрового аккаунта Xbox дети могли вводить личные данные до того, как появлялось уведомление о необходимости получения родительского согласия. Введенные таким образом данные автоматически отправлялись на сервера Microsoft и хранились там годами, даже если процедура создания аккаунта не была завершена. Проблема была устранена в конце 2021 года.

"К сожалению, мы не оправдали ожиданий наших клиентов и обязуемся выполнить требование [FTC], чтобы потом продолжить улучшать наши меры безопасности. Мы верим, что можем и должны делать больше для обеспечения конфиденциальности и безопасности нашего комьюнити", - так в Microsoft прокомментировали решение FTC.

По словам Microsoft, обнаруженная проблема появилась в интерфейсе Xbox в результате технической ошибки. Компания уверяет, что полученные в результате сбоя данные несовершеннолетних никогда не использовались, не передавались и не монетизировались.