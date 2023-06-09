Meta планирует создать аналог Twitter

Директор компании Meta по продуктам Крис Кокс представил сотрудникам приложение, которое должно стать аналогом Twitter.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Приложение будет запущено компанией на базе Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Создание приложения в компании связали с появлением запроса на "разумно управляемую платформу" после того, как влиятельные лица, в том числе Далай-лама и телеведущая Опри Уинфри, отказались от использования Twitter по идеологическим соображениям.

Сообщается, что кодовое название нового приложения - Project 92.