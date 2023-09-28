Valve официально выпустила Counter-Strike 2

Valve официально выпустила игру Counter-Strike 2, новый трейлер опубликован в аккаунте CS2 в социальной сети X.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, игрокам доступные некоторые важные обновления, такие как улучшенные дымовые гранаты, переработанные карты, модернизированные сетевые функции, звук и интерфейс.

Игра основана на движке Source 2. После многих лет слухов в марте Valve анонсировала CS2, показав три геймплейных ролика, и открыла ограниченное тестирование. Первая версия - CS:GO, вышла более десяти лет назад.

Counter-Strike - серия видеоигр от студии Valve, разрабатываемая с 2000 года. Изначально проект был модификацией для Half-Life. Последняя часть линейки - Counter-Strike: Global Offensive - вышла в августе 2021 года.