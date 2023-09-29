Xiaomi представила флагманские смартфоны Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro

Представленная более чем в 100 странах мира корпорация Xiaomi, один из ведущих мировых производителей потребительской электроники, анонсировала флагманские смартфоны Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro. Презентация прошла 28 сентября в Баку в отеле Fairmont Hotel.

Так, над фотовозможностями новинок инженеры Xiaomi трудились в тесном сотрудничестве со специалистами Leica - всемирно известного производителя премиальной фототехники.

Как заявил глава PR-службы Xiaomi Даниэль Дежарле, Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro получат расширенную программную поддержку и будут регулярно обновляться на протяжении пяти лет.

Флагманские смартфоны с топовыми характеристиками

Xiaomi 13T Pro получил профессиональную оптику Leica, состоящую из трех камер: основной на 50 Мп (датчик Sony IMX707, семь линз и система оптической стабилизации), телеобъектива на 50 Мп и сверхширокоугольного модуля на 12 Мп. Разрешение фронтальной селфи-камеры составляет 20 Мп.

Премиальный смартфон построен на новейшем восьмиядерном чипе MediaTek Dimensity 9200+, обеспечивающем высокую производительность во всех задачах. Xiaomi 13T Pro оснащен накопителем стандарта UFS 4.0 для быстрой загрузки и запуска приложений, AMOLED-дисплеем с диагональю 6,67 дюйма и сверхвысокой частотой обновления 144 Гц.

Благодаря комплектному блоку питания мощностью 120 Вт аккумулятор емкостью 5000 мАч заряжается от 0 до 100% всего за 19 минут. Смартфон защищен от влаги и пыли по стандарту IP68, оборудован модулем бесконтактной передачи данных NFC, а также чипами с поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.4 и WiFi 7. Поддерживается работа электронной SIM-карты - eSIM.

Xiaomi 13T обладает схожими со старшей моделью характеристиками, но есть несколько особенностей. Так, в качестве процессора выступает восьмиядерный чип MediaTek Dimensity 8200-Ultra, а мощность проводной турбозарядки ограничена 67 Вт (время полной зарядки батареи составляет около 42 минут).

Где купить с подарками

При покупке нового флагманского смартфона Xiaomi дарит подарки. Покупателям Xiaomi 13T Pro положен подарок в виде умных часов Xiaomi Watch S1 Active в классическом дизайне и с защитой сапфировым стеклом. А покупатели Xiaomi 13T получат новый фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 с ярким AMOLED-экраном и отслеживанием более 150 видов активностей.

Приобрести новинки можно в салонах Kontakt Home, Irshad, Baku Electronics.

Смартфон Xiaomi 13T с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит 1399,99 AZN, а Xiaomi 13T Pro с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти - 1799,99 AZN. Обе модели доступны в расцветках "альпийский синий", "луговой зеленый" и "черный".

Kontakt home URL - https://kontakt.az/az/xiaomi-13t-pro-12-512-gb-alpine-blue

İrşad URL - https://irshad.az/telefon-ve-aksesuarlar/mobil-telefonlar/xiaomi

Bake Electronics - https://www.bakuelectronics.az/search.html?query=Smartfon+Xiaomi+13T