NASA хочет проводить исследования в Азербайджане

NASA заинтересовано в проведении исследований в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал глава отдела международных связей NASA Джим Рассел на 74-м Международном астронавтическом конгрессе в Баку.

Он отметил, что конгресс, проводимый, в Баку станет большим стимулом для молодежи.

"Уверен, что интерес к космической сфере среди азербайджанской молодежи будет еще больше", - добавил представитель NASA.

Отметим, что сегодня в Баку открылся 74-й Международный конгресс астронавтики в партнерстве с Космическим агентством Азербайджанской Республики ("Азеркомос") и Международной астронавтической федерацией.

В мероприятии принимают участие представители космических агентств, государственного сектора, инвесторов и частных компаний, местных и международных СМИ, а также более 5000 представителей из 101 страны. На Международном конгрессе астронавтики в выставочном павильоне представлены 150 компаний.

Среди агентств и компаний, участвующих в выставке - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), японское космическое агентство (JAXA), итальянское космическое агентство (Agenzia Speziale Italiana), компания AIRBUS, канадский инновационный центр "Ino", французский Национальный центр космических исследований "CNES", индийское космическое агентство "ISRO", турецкое космическое агентство "Türkiye Uzay Ajansı" и другие международные компании.

В рамках бакинского конгресса будут организованы конференции, технические сессии и выставки. Технические сессии пройдут в Центре Гейдара Алиева.

Конгресс продлится до 6 октября.