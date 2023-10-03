Генеральный директор AzerTelecom удостоена престижной награды «Global Leadership Women in Tech®»

Генеральный директор компании AzerTelecom Ана Накашидзе удостоена престижной награды "Global Leadership Women in Tech®" на церемонии "Women in Tech® Caucasus and Central Asia Awards (Кавказ и Центральная Азия) 2023".

Отмечая заслуги лидеров, таких как Ана Накашидзе, награда подчеркивает исключительный вклад женщин, которые активно формируют и влияют на технологическую среду на Кавказе и в Центральной Азии.

Мероприятие, в котором приняли участие более 80 участниц из 6 стран, прошло в сентябре в Тбилиси, столице Грузии. "Women in Tech® CCA Awards" является частью более глобального движения "Women in Tech® Global Movement", (Глобальное Движение "Женщины в Технологиях") направленного на продвижение гендерного разнообразия, равенства и инклюзивности в сфере технологий. Это движение служит платформой для освещения достижений женщин, вносящих значительный вклад в развитие технологической индустрии в различных регионах.

Выдающееся лидерство Аны Накашидзе в сфере технологий, отмеченное наградой "Global Leadership Women in Tech®", является отражением ее профессионализма и преданности делу, становясь вдохновением для многих женщин в области "STEAM". Ана Накашидзе обладает более чем 20-летним опытом работы в сфере телекоммуникаций. До своего назначения генеральным директором AzerTelecom она занимала различные руководящие должности как на национальном, так и на международном уровне в государственном, частном и консалтинговом секторах Грузии и других стран мира.

Помимо Аны Накашидзе, получившей награду "Global Leadership Women in Tech", две другие представительницы Азербайджана Лейла Оруджева и Ляман Алиева вошли в число 43 финалисток "Women in Tech® Global Movement". Они были отмечены наградами в категориях "Start-Up Award" и "Aspiring Teen Award" соответственно. Победительницы "Women in Tech® CCA Awards" этого года будут участвовать в финале "Women In Tech Global Movement Awards", который состоится 16 ноября этого года в Дубае.

Ана Накашидзе уже неоднократно заслуживала признание в своей индустрии. В марте 2023 года Ана Накашидзе была включена в престижный список "Women to Watch", составленный изданием "Capacity Media" в который вошли 20 выдающихся женщин в сфере ИТ и телекоммуникаций. Кроме того, г-жа Накашидзе была включена в список "Power 100" - ежегодного рейтинга, составляемого престижным изданием "Capacity Media" и включающего в себя ведущих лидеров мировой телекоммуникационной отрасли.

AzerTelecom является ведущим оптовым телекоммуникационным оператором Азербайджана. Компания входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных сферах и странах.