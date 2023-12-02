В США запустили ракету с первым южнокорейским спутником-шпионом

Ракету-носитель Falcon 9 с первым разведывательным спутником для вооруженных сил Южной Кореи запустили в США. Трансляция велась на сайте компании SpaceX, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что запуск прошел с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Всего ракета несет 25 спутников, включая южнокорейский аппарат 425. Falcon 9 также выведет на орбиту первый исследовательский спутник для Ирландии EIRSAT-1.

425 станет первым военным разведывательным спутником Южной Кореи. Он оснащен инфракрасными и электронно-оптическими сенсорами. К 2025 году Сеул планирует вывести на орбиту еще четыре аппарата с помощью ракет SpaceX.

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