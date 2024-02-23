Частный американский космический аппарат вышел на орбиту вокруг Луны

Частный американский спускаемый аппарат в среду достиг Луны и вышел на низкую орбиту. Завтра он попытается совершить еще больший подвиг - сесть на серую, пыльную поверхность, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Удачная посадка позволила бы США вернуться к работе на Луне впервые с тех пор, как астронавты НАСА закрыли программу "Аполлон" в 1972 году. Компания, в случае успеха, также стала бы первым частным предприятием, совершившим посадку на Луну.

Intuitive Machines подтвердила, что ее спускаемый аппарат "Одиссей" вышел на орбиту вокруг Луны. Спускаемый аппарат является частью программы НАСА по развитию лунной экономики; космическое агентство платит 118 миллионов долларов за проведение экспериментов на Луне в рамках этой миссии.

В четверг диспетчеры снизят орбиту с 92 километров до 10 километров, прежде чем нацелиться на посадку вблизи южного полюса Луны. Это рискованное место для посадки из-за кратеров и утесов, но оно важно для астронавтов, поскольку считается, что в постоянно затененных кратерах содержится замерзшая вода.

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