Искусственный интеллект будет оказывать юридическую помощь

Постоянно следуя современным тенденциям в области цифровизации, Коллегия адвокатов ведет работу в направлении использования возможностей искусственного интеллекта. Так, в ближайшее время будет запущен в эксплуатацию чат-бот "Pro Bono", подготовленный комитетом "Электронная адвокатура" коллегии. Этот бот будет оказывать гражданам Pro Bono (бесплатную) юридическую помощь с использованием искусственного интеллекта

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров на проходящей сегодня конференции на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".

По его словам, в настоящее время ведется заключительная работа над проектом "Электронный адвокатский запрос".

"Здесь имеются определенные проблемы с нормативно-правовым регулированием.

Соответствующие проекты нормативных правовых актов, направленные на устранение этих проблем, разработаны совместно с министерством юстиции и в настоящее время находятся на стадии согласования", - добавил А.Багиров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!