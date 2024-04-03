Мир может столкнуться с перебоями поставок микрочипов

Руководство компании TSMC, считающейся крупнейшим тайваньским производителем полупроводников, начало эвакуацию сотрудников своих заводов из-за мощного землетрясения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает Bloomberg.

Журналисты рассказали, что в настоящее время компания оценивает причиненный заводским площадям ущерб. Для создания полупроводников требуется высокая точность, поэтому даже малейшие колебания и вибрации могут уничтожить целые партии товара.

При этом, по данным агентства, тайваньский производитель сотрудничает с множеством зарубежных корпораций. В том числе это касается американских компаний Apple и Nvidia.

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