Мир может столкнуться с перебоями поставок микрочипов
Руководство компании TSMC, считающейся крупнейшим тайваньским производителем полупроводников, начало эвакуацию сотрудников своих заводов из-за мощного землетрясения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает Bloomberg.
Журналисты рассказали, что в настоящее время компания оценивает причиненный заводским площадям ущерб. Для создания полупроводников требуется высокая точность, поэтому даже малейшие колебания и вибрации могут уничтожить целые партии товара.
При этом, по данным агентства, тайваньский производитель сотрудничает с множеством зарубежных корпораций. В том числе это касается американских компаний Apple и Nvidia.
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