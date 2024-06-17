Илон Маск предсказал будущее без телефонов

В будущем люди перестанут пользоваться телефонами, для общения им понадобятся мозговые импланты.

Как передает Day.Az, об этом сказал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети "X".

"А вы бы установили себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы вам управлять своим новым телефоном X силой мысли?" - поинтересовался у пользователей соцсети автор пародийного аккаунта Not Elon Musk.

В свою очередь сам Маск прокомментировал пост, заявив, что в будущем мобильные девайсы совсем не понадобится.

"В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink", - ответил Маск в комментарии к посту.

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