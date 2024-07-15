В смартфонах Xiaomi разрешат отключить рекламу

Корпорация Xiaomi разрешит пользователям своих смартфонов отключать рекламу на устройствах. Об этом сообщает издание SmartPrix, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новую функцию обнаружили в ранней сборке HyperOS - это системная оболочка для Android, которая используется в девайсах Xiaomi. Ранее она называлась MIUI. В настройках системы можно будет отключить всю рекламу с помощью одной кнопки. По словам журналистов, владельцу гаджета нужно будет лишь перевести переключатель "Реклама в системных приложениях" в неактивное положение.

Реклама в девайсах Xiaomi - в том числе смартфонов - особенность бизнес-модели китайской корпорации. Специалисты SmartPrix объяснили, что компания удерживает цены на свои устройства на низком уровне, однако зарабатывает деньги, показывая пользователям рекламу.

В настоящий момент для отключения встроенной в смартфоны Xiaomi рекламы необходимо удалить несколько настроек и системных приложений. "Если эта новая кнопка переключения будет реализована, она значительно упростит этот процесс", - заметили авторы медиа. Сроки развертывания новой функции не раскрываются.

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