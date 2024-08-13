Обнаружены предсказания Стива Джобса, сделанные 40 лет назад

Основатель Apple Стив Джобс предсказал изобретение портативного компьютера в речи, произнесенной более 40 лет назад, передает Day.Az со ссылкой на блог TechEBlog.

Видеозапись выступления Джобса на Международной конференции по дизайну 1983 года опубликовал проект The Steve Jobs Archive. Во время своей речи предприниматель рассказал о том, какими будут персональные компьютеры в будущем и как они изменят жизнь людей.

По словам Джобса, в будущем Apple сможет изобрести компьютер размером с книгу. Также устройство будет поддерживать связь без проводов. По мнению авторов TechEBlog, таким образом Стив Ддобс предсказал появление компактных компьют

В начале июля в сети нашли запись речи основателя Стива Джобса, в которой тот предсказывает появление искусственного интеллекта (ИИ). В ней Джобс заявил, что в будущем у каждого человека появится свой "интерактивный помощник".

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