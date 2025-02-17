Microsoft удалила одну из функций в Windows 11

Microsoft прекратила поддержку API, позволяющего Windows 11 сохранять историю местоположения. Его использовала только служба Cortana, передает Day.Az со ссылкой на Хабр.

Microsoft объявила об удалении голосового помощника из Windows 11 24H2 (сборки 26100.712) в 2024 году. Тем не менее, в последних сборках Windows 11 соответствующий API сохранялся. Его никогда не использовали другие приложения Microsoft. При этом все данные хранились на ПК.

После удаления API соответствующие настройки на странице "Конфиденциальность и безопасность" также пропадут.

Чтобы вручную очистить историю местоположений на устройстве, можно перейти в раздел "Конфиденциальность и безопасность"> "Местоположение" в настройках и найти функцию "История местоположений". Затем нужно нажать кнопку "Очистить".