В TikTok появились долгожданные функции для родительского контроля

TikTok представил новые инструменты для усиленной защиты несовершеннолетних пользователей. Теперь родители смогут контролировать список подписок и подписчиков своих детей, а также узнавать, какие аккаунты были ими заблокированы.

Как передает Day.Az со ссылкой на TechCrunch, среди новых возможностей - функция Time Away, позволяющая родителям устанавливать периоды, когда доступ к TikTok будет временно ограничен, например, в учебное время или ночью.

В ближайшие месяцы платформа также начнет информировать родителей о видеороликах, на которые их ребенок подает жалобы.

Кроме того, TikTok теперь будет предлагать детям младше 16 лет закрыть приложение ночью. Если они попытаются открыть приложение после 22:00, система предложит им сделать перерыв, сопровождая рекомендацию расслабляющей музыкой.