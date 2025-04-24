Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Азтелеком" будет реорганизовано.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Таким образом, принято решение о ликвидации ООО "Bakı Telefon Rabitəsi" MMC, "Az-Evro Tel", Производственного объединения Международной автоматической телефонной станции "Азтелеком", Гянджинского телекоммуникационного управления, ООО "Azərrabitəlayihə" и Сумгайытского телекоммуникационного узла с последующим присоединением их к ООО "Азтелеком".

В связи с этим предусмотрена реорганизация ООО "Азтелеком".

Отметим, что ООО "Азтелеком" был зарегистрирован в 2007 году. Законным представителем ООО с уставным капиталом 22 миллиона 525 тысяч 383 маната является Омаров Гасан Гусейн оглу.