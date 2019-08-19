Многим кажется, что эти симптомы совершенно несущественны и ничего не значат, и, к сожалению, обманываются.

На самом деле, это предупредительные сигналы, которые подает вам ваше тело: эй, дружочек, у нас далеко не все в порядке, беги к врачу!

Британские ученые на основе опроса почти двух тысяч человек, больных раком, составили список из семнадцати симптомов рака, которые беспокоили этих людей на начальной стадии заболевания. Потом из этих 10 симптомов специалисты вычленили десять основных. Вот они:

После случайного удара шишка или синяк не исчезает в течение нескольких недель. Или даже со временем только увеличиваются. Хватит выжидать: пройдет - не пройдет? Срочно к доктору! В вышеупомянутом исследовании британских медиков почти 18 процентов людей признались, что у них на теле было новообразование неизвестного происхождения, при этом 77 процентов из них думали, что это ничего серьезного.

Появились кашель и охриплость, хотя сезон простудных заболеваний еще не наступил. Если такие симптомы длятся дольше двух недель, насторожитесь. Особенно если появилась длительная хрипота - это уже напоминает симптомы рака легких или рака горла. Также любой кашель или охриплость, которые не проходят после приема лекарственных препаратов, тоже являются веской причиной, чтобы посетить врача.

Изменения в пищеварении и экскреции (выведение из организма веществ, которые образовались в процессе метаболизма). В британском исследовании восемнадцать процентов пациентов сказали, что они отмечали изменения в пищеварении (менялись частота приема пищи, предпочтения в еде, изменился стул). Понятно, что такие изменения могут быть связаны с употреблением определенных продуктов или приемом лекарства, но все же лучше перепровериться, потому что такие изменения могут быть признаком в том числе и рака толстой кишки.

Изменения активности мочевого пузыря. Проблемы с мочеиспусканием, по мнению экспертов, - один из самых недооцененных симптомов рака. Кровь в моче, частое мочеиспускание, болезненное мочеиспускание - все это должно стать причиной немедленно отправиться в кабинет врача.

Необъяснимая боль. Длительная боль в любой части тела означает что-то нехорошее. А в случае онкологии, по данным Американского общества рака, длительная боль характерна для рака костей, или же распространения опухоли. Тем не менее, только сорок процентов онкобольных, столкнувшихся с такой проблемой, на начальном этапе ее развития думали, что это что-то несерьезное.

Постоянная боль в шее. Особенно если это проявляется при поворотах головы, или же боль, которая не проходит, - это может быть признаком рака гортани или горла. Между тем, почти восемьдесят процентов людей поначалу думали, что все это пустяки.

Необъяснимая потеря веса. По данным Американского общества рака, необъяснимая потеря веса более чем на пять килограммов часто является одним из первых "звоночков" рака. В частности, это может быть одним из предупредительных симптомов рака пищевода, поджелудочной железы, желудка или легкого.

Проблемы с глотанием. Еще один из симптомов, которые вы не должны недооценивать. И хотя это часто может быть просто показателем проблем, возникших на нервной почве, нередко может стать симптомом и рака пищевода, желудка или горла.

Кровотечение. Кашель с кровью может быть признаком рака легких. Кровь в стуле - указать на рак толстой или прямой кишки. Любое необъяснимое длительное кровотечение должно стать для вас причиной немедленно записаться к врачу.

Изменения кожи. Семь процентов респондентов британского исследования заявили, что в какой-то момент заметили изменения кожи, но только половина из них обратилась за медицинской помощью. Остальные респонденты не восприняли изменения эпидермиса как серьезный или существенный сигнал. И зря, потому что рак кожи на ранней стадии в большинстве случаев поддается лечению.

Рак теперь будут лечить с помощью силикона и имплантов. Ученые уверены, что такой метод будет препятствовать проникновению раковых клеток в другие органы и ткани и поможет выявлять распространение опухоли на самых ранних стадиях. А риск разрастания метастаз снизится в 10 раз.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!