Мы часто слышим фразу о том, что при головной боли нужно немедленно избавляться от ее симптомов. И это не просто народные выдумки, а слова неврологов.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Любая боль проявляется как защитная реакция. Наш организм подает сигналы о том, что он испытывает дискомфорт. Источников у головной боли может быть много - начиная от стресса и заканчивая кровоизлиянием. Однако терпеть головную боль нельзя не только поэтому. Дело в том, что такой симптом порождает ухудшение общего самочувствия, а отказ от обезболивающих может привести к серьезным последствиям.

При головной боли идет большая нагрузка на сосуды, при спазме которых вырабатывается адреналин. Этот гормон вызывает еще одну волну спазмов, устранить которые еще сложнее.

Это - не единственный аргумент в пользу болеутоляющих. Головная боль способствует разрушению нервных окончаний и влияет на психоэмоциональное состояние человека. Это, в свою очередь, провоцирует раздражительность, стресс и новые приступы. Кроме того, периодическая мигрень может перерасти в постоянную, если не принимать медикаменты. Головная боль влияет и на другие процессы в теле человека: например, может стать причиной болезни сердца и сосудов.

Не стоит забывать, что у анальгетиков тоже есть свои противопоказания: беременность, астма, аллергия, язва желудка и печеночная и почечная недостаточность.

В любом случае препараты смогут только снять симптом, но не избавят вас от причины болей. В случае регулярного возникновения боли необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы он помог определить ее источник.

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