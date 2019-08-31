Врачи рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о будущей остановке сердца. Данной теме посвящен материал, опубликованный некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Портал hozsekretiki.ru пишет, что обеспокоиться нужно, если наблюдаются:

1. неприятные ощущения в области груди;

2. стойкое ухудшение аппетита;

3. боли в груди, отдающие в левую руку;

4. боли в нижней части челюсти;

5. кратковременные приступы головокружения;

6. хроническая усталость;

7. отеки на ногах;

8. беспричинная одышка.

Ранее в пятницу сообщалось, что специалисты дали советы по борьбе с депрессией без лекарств.

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