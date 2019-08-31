https://news.day.az/medicine/1151803.html 8 возможных предвестников остановки сердца
8 возможных предвестников остановки сердца
Врачи рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о будущей остановке сердца. Данной теме посвящен материал, опубликованный некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Портал hozsekretiki.ru пишет, что обеспокоиться нужно, если наблюдаются:
1. неприятные ощущения в области груди;
2. стойкое ухудшение аппетита;
3. боли в груди, отдающие в левую руку;
4. боли в нижней части челюсти;
5. кратковременные приступы головокружения;
6. хроническая усталость;
7. отеки на ногах;
8. беспричинная одышка.
Ранее в пятницу сообщалось, что специалисты дали советы по борьбе с депрессией без лекарств.
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