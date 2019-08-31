Симптомы деменции в значительной степени зависят от типа заболевания, с которым столкнулся человек. Тем не менее, существуют общие признаки, на которые медики рекомендуют обратить особое внимание. Самым узнаваемым из них является потеря памяти, которая со временем только ухудшается. Однако, согласно Alzheimer's Society, симптомы деменции также могут проявляться и во сне.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Как утверждают медики, явные проблемы со сном являются общим признаком, больше свойственным деменции на поздней стадии. Но даже незначительное повреждение мозга может привести к тому, что со временем он станет более слабым и хрупким, а значит, и более уставшим.

"В результате, человеку с деменцией может стать трудно выполнять относительно простые задачи, вроде элементарного общения, приема пищи или пытаться понять, что происходит вокруг него. Как следствие, пациент начинает больше спать днем, поскольку симптомы становятся более серьезными", - рассказали специалисты.

По словам врачей, существует пять основных признаков нездорового сна, указывающих на риск развития слабоумия. К ним относятся желание поспать днем и беспокойный сон ночью; дезориентация в пространстве и во времени, когда человек просыпается среди ночи; частые ночные пробуждения в принципе; и невозможность отличить ночь от утра.

"Пока точно не известно, почему деменция влияет на характер сна. У некоторых людей, возможно, "ломаются" их внутренние "биологические часы", и человек начинает чувствовать сонливость в неподходящее время суток. Кроме того, другие области мозга, отвечающие за время бодрствования, также не работают должным образом, если они повреждены", - пояснили медики.

"Иногда пациент с деменцией может полностью изменить свой нормальный режим сна, в результате чего начинает бодрствовать ночью и спать днем", - добавили специалисты.

В настоящее время не существует лекарства от деменции, но если диагностировать заболевание на ранних стадиях, то можно замедлить его развитие и сохранить психическую функцию, пишет Express.

"Когда вы становитесь старше, вы можете обнаружить, что потеря памяти становится проблемой. Это нормальное явление, которое обычно происходит под влиянием стресса, усталости или некоторых заболеваний, а также на фоне приема лекарств. Это может раздражать, если это случается время от времени, но если это влияет на вашу повседневную жизнь или беспокоит вас или кого-то из ваших знакомых, то вам следует обратиться за помощью к врачу", - заключили эксперты.

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