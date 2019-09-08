Ученые успешно преобразовали МРТ из диагностической камеры в устройство, способное регистрировать изменения в биологическом составе ткани головного мозга, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Эта разработка поможет врачам выйти на новый уровень выявления нейродегенеративных заболеваний. Например, можно будет сразу понять: когнитивное снижение у данного пациента - это следствие возрастных изменений или ранняя стадия болезни Альцгеймера?

Обычная МРТ дает нам представление о внутренностях нашего тела - органах, костях, нервах и мягких тканях. Но что, если некая сверхМРТ начнет показывать все это на молекулярном уровне?

Такая фантазия частично претворилась в реальность, благодаря работе команды ученых из Центра наук о мозге Эдмонда и Лили Сафры при Еврейском университете в Иерусалиме (HUJI).

Вместо изображений новая количественная модель МРТ предоставляет специалисту молекулярную информацию об исследуемой ткани мозга. Это позволит врачам определять здоровье или болезни мозга, не прибегая к инвазивным и опасным процедурам вроде биопсии.

Шир Фило, один из авторов исследования, предложил аналогию: "Когда мы делаем анализ крови, он показывает нам точное количество лейкоцитов, и мы сразу знаем, превышает оно норму или нет. Новая же МРТ произведет количественный расчет молекулярных изменений для того, чтобы сразу дифференцировать нормальное старение и начало болезни Альцгеймера или Паркинсона".

Данный вид диагностики позволяет выявить молекулярный состав образцов липидов и прогнозировать измерения "липидомики" головного мозга. Он определяет уникальные молекулярные сигнатуры по всему мозгу, связанные с определенными профилями экспрессии генов.

Забегая вперед, исследователи полагают, что новая методика также обеспечит принципиальное понимание того, как стареет наш мозг: "когда мы сканировали мозг молодых и старых пациентов, мы увидели, что разные области мозга стареют по-разному. Например, в некоторых областях белого вещества наблюдается уменьшение объема мозговой ткани, в то время как в сером веществе объем ткани остается неизменным. В то же время мы наблюдали другие серьезные изменения серого вещества у пожилых людей".

Благодаря молекулярной МРТ пациенты будут получать правильные диагнозы и начинать лечиться быстрее, тем самым сохраняя качество жизни на более длительный срок.

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