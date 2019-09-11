Потеря чувствительности в теле может свидетельствовать о развитии серьезного заболевания. Самый опасный вариант - это внезапно возникающее онемение, которое проявляется на фоне общего на первый взгляд благополучия. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" рассказала врач Татьяна Шаповаленко, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

"Если онемение тела сопровождается слабостью, головной болью, нарушением движения, которое долго не восстанавливается, это очень тревожный сигнал, требующий срочных мер помощи", - сообщила специалист.

По ее словам, в таком случае необходимо обращаться за помощью к хирургу, невропатологу или вертебрологу. Кроме того, возникающее в теле онемение может быть симптомом таких заболеваний, как тромбоз, сахарный диабет, артрит, артроз. Также потеря чувствительности может свидетельствовать о наличии межпозвонковой грыжи, а также нехватке витаминов в организме.

Часто онемение вызывается неудобным положением тела, длительной неподвижностью или ношением узкой обуви. В этих случаях, как отметила врач, потеря чувствительности в теле носит временный характер.

Ранее медики назвали неожиданные причины головной боли. Чаще всего этот неприятный симптом связывают с недосыпом, усталостью или выпитым накануне алкоголем. Оказывается, головная боль может появиться в силу самых разных причин.

Среди них - отказ от завтрака, слишком резкий запах парфюмерии, резкое изменение погоды, работа в ночную смену, "синдром отмены" болеутоляющих средств и продукты, содержащие тирамин.

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