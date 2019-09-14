Ученые назвали продукт, защищающий организм от колоректального рака. Об этом сообщает МедикФорум, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, для снижения риска развития рака необходимо регулярно употреблять в пищу лук.

Отмечается, что оптимально есть около 16 килограммов этого продукта в год.

Уточняется, что рацион питания должен быть наполнен зеленым, красным, репчатым луком, а также луком-пореем.

Кроме того, для профилактики возникновения рака ободочной и прямой кишки необходимо употреблять цельнозерновые крупы и овощи с высоким содержанием клетчатки.

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