https://news.day.az/medicine/1156179.html Назван защищающий от колоректального рака продукт
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Ученые назвали продукт, защищающий организм от колоректального рака. Об этом сообщает МедикФорум, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания, для снижения риска развития рака необходимо регулярно употреблять в пищу лук.
Отмечается, что оптимально есть около 16 килограммов этого продукта в год.
Уточняется, что рацион питания должен быть наполнен зеленым, красным, репчатым луком, а также луком-пореем.
Кроме того, для профилактики возникновения рака ободочной и прямой кишки необходимо употреблять цельнозерновые крупы и овощи с высоким содержанием клетчатки.
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