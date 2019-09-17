Специалисты из управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) заявили, что в популярном препарате, используемом для облегчения изжоги, были обнаружены небольшие уровни химического вещества, которое может вызвать рак, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Согласно отчету, канцерогенный агент был найден в препарате Zantac, более известном как Ранитидин, - антацид и антигистаминный препарат, который используется для лечения и профилактики различных желудочно-кишечных расстройств.

Речь идет о соединении под названием NDMA, или диметилнитрозамин. Однако ученые отметили, что количество, обнаруженное в препарате, едва превышает уровни, которые присутствуют в обычных продуктах, таких как мясо, молочные продукты и овощи.

Тем не менее, специалисты подчеркнули, что FDA не призывает немедленно отказаться от приема Ранитидина. Желающие прекратить его использование должны сначала посоветоваться со своим врачом и найти альтернативные варианты лечения. Те, кто принимает препарат безрецептурно, могут рассмотреть возможность использования других лекарств. По словам экспертов, сегодня на рынке имеется несколько препаратов, одобренных специалистами во всем мире.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!