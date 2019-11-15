Медики выяснили, что употребление большого количества оливкового масла и переход на средиземноморскую диету заметно снижает вероятность того, что женщина станет жертвой рака груди в зрелом возрасте.



Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine.



"Несмотря на все недостатки этого исследования и небольшую выборку, оно показало, что употребление средиземноморской пищи может предотвращать развитие рака груди, так же, как она благотворно влияет на здоровье сердца и сосудов. Мы надеемся, что это открытие поможет снизить число женщин, болеющих раком груди и в целом улучшит здоровье представительниц слабого пола", - прокомментировал открытие Майкл Катц (Michael Katz), заместитель главного редактора журнала.



Мигель Мартинес-Гонсалес (Miguel Martinez-Gonzalez) из университета Наварры (Испания) и его коллеги раскрыли благотворное влияние оливкового масла и средиземноморской диеты на здоровье грудей женщин, наблюдая за состоянием свыше четырех тысяч пожилых жительниц Испании, согласившихся принять участие в диетическом эксперименте.



В рамках этих опытов ученые предлагали женщинам попробовать три здоровых диеты на базе средиземноморской кухни - с добавлением оливкового масла, лесных орехов и простой европейской диеты с пониженной долей жиров в рационе. На протяжении шести лет, с 2003 по 2009 годы, Мартинес-Гонсалес и его коллеги следили за состоянием своих подопечных, отмечая все те случаи, когда они приобретали рак груди.



Как показали эти наблюдения, женщины, сидевшие на диете с добавлением свежего оливкового масла, гораздо реже страдали от рака и в среднем на 68% реже становились его жертвами, чем участницы эксперимента из контрольной группы. Что интересно, добавление орехов в диету не принесло ни положительных, ни отрицательных результатов.



Авторы статьи сами признают то, что относительно низкое общее число участниц эксперимента, получивших рак груди, не позволяет на 100% уверенно говорить о том, что это снижение было исключительно обусловлено добавлением оливкового масла, а не самой средиземноморской диетой. Тем не менее, их комбинация, заключают Мартинес-Гонсалес и его коллеги, является безусловно полезной для здоровья женщины.