Найдены полезные свойства виски, рома и розового вина

Развитие целого ряда заболеваний, от артрита до онкологии, возможно сдержать при употреблении - в умеренных количествах - некоторых алкогольных напитков.

Как передает Day.Az, об этом пишет kubnews.ru.

Ром является главным компонентом огромного количества коктейлей. Май Тай, Мохито, Дайкири, Пина Колада - лишь самые известные представители списка.

Как выяснили ученые, любители этих коктейлей могут не бояться остеопороза и артрита. Дело в том, что, как следует из доклада Исследовательского центра человеческого питания в Бостоне, ром увеличивает минеральную плотность костей, недостаток которой и приводит к вышеназванным болезням.

А виски, по утверждению доктора Лесли Уокер, специалиста британского Центра исследования рака, препятствует бесконтрольному росту числа раковых клеток.

Напиток, который является непременным атрибутом многих фильмов и входивший в число любимых для таких известных людей, как Фрэнк Синатра, Черчилль, Уильям Фолкнер, обладает, как оказалось, рядом полезных медицинских свойств.

Виски, как и вино, богато фенольными компонентами с антиоксидантными свойствами, что положительно сказывается на здоровье клеток. В составе этого алкоголя присутствует эллаговая кислота, которая препятствует бесконтрольному росту числа раковых клеток. И как бонус - виски обладает повышенным антибактериальным эффектом, благодаря повышенной кислотности - 4.2 рН, которая является смертельно й для многих бактерий.

Все знают о полезных свойствах бокала хорошего красного вина. А как обстоят дела с розовым вином, которое обрело большую популярность в последние несколько лет? Как утверждает Линдси Браун, ведущий исследователь Колледжа биомедицинских наук (Австралия), розовое вино способно защитить от болезней сердца. Оно богато веществом под названием резвератрол - мощным антиоксидантом. В красном вине этого вещества, конечно, больше, но и в розовом его достаточно. Резвератрол обладает мощным антивоспалительным действием и является противодействием сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.

Помимо всего прочего, розовое вино снижает уровень вредного холестерина и в целом обладает свойствами красного вина, хотя и в меньших количествах.