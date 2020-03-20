Названа общая особенность жертв COVID-19

Bloomberg опубликовал исследование итальянских служб здравоохранения. Медики сообщили, что все погибшие от коронавируса уже имели хронические заболевания, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Напоминаем, что в настоящий момент в Италии умерли почти три тысячи человек и лишь у троих не было обнаружено никаких патологий.

У почти 50% жертв нашли три заболевания, у остальных - хотя бы одно. 75% страдали от высокого давления, 35% - от диабета, а треть исследованных - от сердечно-сосудистых заболеваний. Средний возраст умерших - 79,5 лет. Общее количество заболевших - более 30 тысяч человек.