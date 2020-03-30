Вакцина БЦЖ может спасти от коронавируса

Ученые по всему миру проверяют неожиданную гипотезу о влиянии известной противотуберкулезной вакцины БЦЖ на коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Так, есть предположение, что вакцина БЦЖ, которую в России ставят всем новорожденным, может помочь людям справиться с COVID-19.

Для того, чтобы понять, насколько точна эта гипотеза, в Австралии решили провести вакцинацию 4000 медработников, работающим с зараженными пациентами. Об этом написали американские СМИ. Так, ученые проверят заразятся ли эти медики, и, если заразятся, то насколько сильно у них будут проявляться симптомы.

Подобные исследования проведут в Голландии (1000 человек будут привиты), Испании, Франции и США.

Испытания проведут для того, чтобы понять влияет ли прививка на способности иммунной системы бороться с проявлениями COVID-19 и снижает ли она риск развития атипичной пневмонии.

Отметим, что об эффективности вакцины БЦЖ против других заболеваний, кроме туберкулеза, говорят давно медики по всему миру.