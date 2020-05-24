Пациент с COVID-19 не заразен спустя 11 дней с начала болезни

Ученые в Сингапуре заявили, что пациенты с коронавирусом нового типа не заразны спустя 11 дней после начала болезни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета The Straits Times.

По данным издания, в Сингапуре в настоящее время выписывают из больниц пациентов, чей второй тест на COVID-19 был отрицательным. При этом ученые считают, что если тест на новую коронавирусную инфекцию положительный, то это не указывает "на заразность или жизнеспособность вируса". По их мнению, человек может не быть переносчиком вируса даже с положительным тестом на коронавирус. Это объясняется тем, что тест находит лишь части генома вируса, которые могут уже быть нежизнеспособными.

По словам Лэо Йи Синя, исполнительного директора Национального Центра инфекционных болезней, который проводил данное исследование, уже имеется "достаточно доказательств того, что человек не заразен спустя 11 дней".

При этом в публикации говорится и про исключения. Среди них - люди с пониженным иммунитетом. Речь идет о людях, которые, например, проходят химиотерапию или употребляют иммунодепрессанты.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.