https://news.day.az/medicine/1238137.html У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
В больницы США поступили шестеро молодых людей с загадочным воспалительным синдромом, вероятно связанным с заражением коронавирусом. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Симптомы, которые обнаружили у пациентов, очень похожи на те, что появляются при синдроме Кавасаки.
Ранее в Европе и США у детей выявили схожий синдром, который может быть вызван вирусом.
В американском штате Нью-Йорк почти у ста детей выявили похожий на болезнь Кавасаки воспалительный синдром, предположительно связанный с коронавирусом. Часть пациентов вскоре скончалась.
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