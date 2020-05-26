https://news.day.az/medicine/1238723.html Ученые обнаружили новый способ передачи коронавируса
Ученые обнаружили новый способ передачи коронавируса
Китайские ученые выявили еще один путь передачи коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в работе, опубликованной в журнале Emerging Infectious Diseases.
Исследование специалистов показало, что COVID-2019 передается не только воздушно-капельным и контактным путем. Они изучили отходы жизнедеятельности зараженных новой инфекцией и обнаружили высокое содержание живого SARS-CoV-2 в образцах кала.
По мнению ученых, результаты их исследования подтверждают возможность заражения фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем. Они предупредили, что необходимо учитывать этот путь передачи болезни.
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