Ученые обнаружили новый способ передачи коронавируса

Китайские ученые выявили еще один путь передачи коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в работе, опубликованной в журнале Emerging Infectious Diseases.

Исследование специалистов показало, что COVID-2019 передается не только воздушно-капельным и контактным путем. Они изучили отходы жизнедеятельности зараженных новой инфекцией и обнаружили высокое содержание живого SARS-CoV-2 в образцах кала.

По мнению ученых, результаты их исследования подтверждают возможность заражения фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем. Они предупредили, что необходимо учитывать этот путь передачи болезни.