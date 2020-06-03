В Сингапуре считают, что вакцины от коронавируса не обеспечат долгосрочный иммунитет

Власти Сингапура выразили сомнения, что будущие вакцины от коронавируса смогут вырабатывать у человека долгосрочный иммунитет. Такое мнение высказал в интервью местным СМИ министр национального развития Лоуренс Вон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Многие страны, компании, в том числе и сингапурские, занимаются такими разработками. Конечно, мы надеемся на прорыв в данной области", - цитирует в среду главу ведомства газета The Straits Times. Вместе с тем "даже по самому оптимистичному сценарию разработка и массовое производство [вакцины] может занять от года и более", указал Вон. Более того, по его словам, "существует вероятность, что вакцина не сможет выработать у человека долгосрочный иммунитет и коронавирус станет эндемическим заболеванием".

В связи с этим нужно "готовиться к долгосрочной борьбе с этим вирусом", признал министр.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему моменту коронавирусом в мире заразились более 6,2 млн человек, около 370 тыс. умерли.