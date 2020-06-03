Врач предрек еще одну эпидемию после коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, как эпидемия коронавируса повлияет на количество больных туберкулезом. В беседе с физиатром и эпидемиологом Марией Долинской он отметил, что из-за "беспризорности фтизиатрической службы" существует риск того, что их численность может существенно вырасти, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) очень сильно озабочена тем, что обычно человечество теряет 1,3 миллиона человек от туберкулеза", - оценил ситуацию Комаровский. Изменение приоритетов здравоохранения, возникшее из-за COVID-19, приведет к росту смертей, предрек он. Долинская добавила, что также вырастет количество заболевших: "Еще более шести миллионов к ежегодно существующим десяти миллионам добавится новых случаев".