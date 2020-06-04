ВОЗ опровергла теорию об опасных мутациях коронавируса

Эксперт из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергла распространенную теорию о том, что коронавирус со временем мутирует и становится все более опасным.

Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эпидемиолог Мария Ван Керкхов рассказала, что вирус изменяется в пределах нормы, которая характерна для подобных ему заболеваний, например, гриппа. "Нет никаких доказательств, что заболевание становится более заразным или опасным для жизни", - уверила она.

Тем не менее специалист предупредила, что "до окончания пандемии еще очень далеко". По ее мнению, для успешной борьбы с распространением вируса не следует поддаваться всеобщей усталости и снимать ограничения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила уровень мутации коронавируса. Она тоже считает, что SARS-CoV-2 не обладает высокой изменчивостью. Однако при этом, по ее словам, нельзя оценить влияние на изменение вируса даже тех нескольких десятков мутаций вируса, что существуют на данный момент.