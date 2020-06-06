В России зарегистрировали еще один препарат для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России зарегистрировало второй препарат для лечения коронавирусной инфекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Лекарство называется "Левилимаб" (торговое наименование Илсира). Оно показано для применения пациентам с тяжелым течением заболевания. В частности, когда у человека наблюдается избыточная воспалительная реакция организма на вирус, которая приводит к повреждению легочной ткани и не только.

"Препарат <...> зарегистрирован по ускоренной процедуре, предусмотренной постановлением", - добавили в министерстве.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По данным штаба, в России более 458 тыс. инфицированных COVID-19.