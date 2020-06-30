Назван еще один бесполезный для лечения коронавируса препарат

Антиретровирусный препарат лопинавир плюс ритонавир признали бесполезным для лечения коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует заявление руководителей британского клинического исследования RECOVERY.

Отмечается, что лекарство не оказывает положительного воздействия на пациентов, госпитализированных с COVID-19. При этом у ученых нет данных, которые говорили бы об эффекте препарата на больных в тяжелом состоянии - лопинавир плюс ритонавир сложно давать людям, которые подключены к искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Исследование в британских больницах проводят с марта текущего года. В нем принимают участие 11,5 тысячи пациентов. С его помощью ученые установят, насколько эффективные различные методики лечения нового коронавируса. Кроме лопинавира плюс ритонавира больным также дают кортикостероид дексаметазон, антибиотик азитромицин, иммунодепрессант тоцилизумаб и противомалярийный препарат гидроксихлорохин.

Испытания последнего были прекращены Всемирной организацией здоровья (ВОЗ) в середине июня. Решение прекратить использование гидроксихлорохина было принято в рамках тестов солидарности по итогам заседания экспертной группы. При остановке испытаний ВОЗ опиралась в том числе на результаты исследований британских ученых.

По данным университет Джонса Хопкинса, во всем мире выявлено 10,2 миллиона случаев заражения COVID-19. 503 тысячи пациентов с этим диагнозом скончались, 5,2 миллиона выздоровели.