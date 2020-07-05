Простой способ усилить иммунитет в условиях пандемии

По словам ученого Алексея Умрюхина, в условиях пандемии существует простой способ укрепления иммунитета и повышения защиты организм от инфекций, включая коронавирусную, - это холодный душ, передает Day.Az со ссылкой на Новости Ю.

Ученый Алексей Умрюхин предложил принимать холодный душ в течение года.

"Эпизодические воздействия холода на организм весьма полезны - организм мобилизуется, тренируется, укрепляется, повышает сопротивляемость бактериям и вирусам", - заметил он.

Медик добавил, что длительность такой процедуры нужно определять индивидуально в зависимости от состояния организма, - но в целом она должна быть непродолжительной.

Важно знать, пояснил специалист, что такой способ усилить иммунитет в условиях пандемии подходит, если организм человека не истощен стрессами, хроническими заболеваниями и другими состояниями. При наличии проблем со здоровьем подобную профилактику нужно "прорабатывать индивидуально" с врачом, поделился ученый.

