Регуляторное одобрение российской вакцины от коронавируса ожидается в августе

Регуляторное одобрение вакцины от коронавируса российского производства ожидается в августе - сентябре. Об этом в эфире канала "Россия 1" заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в настоящее время ведется активная работа над запуском вакцины Гамалеи.

"Мы считаем, что регуляторное одобрение российской вакцины будет уже в августе-сентябре", - подтвердил Дмитриев.

Он добавил, что вакцина позволит людям в дальнейшем не инфицироваться и не заболевать".

Известно, что РФПИ также принимает участие в общей работе по борьбе с COVID-19 в России.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.