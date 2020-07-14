Обследование 17 миллионов пациентов показало, кто и почему умирает от COVID-19

Медики проанализировали данные из 17 миллионов медицинских карт и выяснили, какие факторы повышают риск умереть от заболевания COVID-19. Это крупнейшее по охвату пациентов исследование такого рода.

Подробности изложены в научной статье, опубликованной в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пандемия COVID-19 продолжает своё смертоносное шествие по миру. За весь период распространения этого недуга в мире зафиксировано более 12,9 миллиона случаев заболевания. Из них почти 570 тысяч привели к смерти человека. Если бы кто-то когда-то не пообщался слишком уж близко с животными, эти полмиллиона человек были бы живы.

Однако умирают далеко не все заражённые. Некоторые больные переносят недуг легко или даже бессимптомно, в тоже время для других всё заканчивается самым печальным образом. Для кого же особенно опасен коварный коронавирус?

Чтобы выяснить это, медики создали платформу OpenSAFELY. В базу данных проекта стекается информация из электронных медицинских карт пациентов медицинских учреждений Великобритании. Ради соблюдения конфиденциальности вместо имени, адреса и других подобных данных используется псевдоним-идентификатор. Таким образом, личность пациента установить невозможно, но вся информация о том, от чего и насколько успешно лечился каждый "пациент X" или "пациент Y", сохраняется. Такой подход идеален для выявления взаимосвязей между разными заболеваниями.

В новом исследовании учёные изучили данные более 17 миллионов пациентов с самыми разными диагнозами. Это 40% всех лиц, по тем или иным причинам обратившихся в учреждения Национальной службы здравоохранения Англии. Некоторые из них были заражены коронавирусом SARS-CoV-2. Почти 11 тысяч человек умерли от COVID-19.

На основании столь обширной статистики исследователи выяснили, как риск смерти от этого заболевания связан с полом, возрастом этнической принадлежностью и сопутствующими заболеваниями.

Такие изыскания проводились и раньше, но новая работа оказалась самой масштабной по охвату пациентов. Тем не менее она в основном подтвердила выводы предыдущих исследований.

Согласно новым подсчётам, самый главный фактор риска - возраст. Пациенты в возрасте от 80 лет имеют в 20 раз (!) более высокий риск смерти от COVID-19, чем люди 50-59 лет. Имеет значение и пол: мужчины умирают от этого недуга в 1,59 раза чаще, чем женщины.

С повышенным риском смерти от коронавируса оказались сопряжены респираторные заболевания, тяжёлая астма, сахарный диабет, ожирение (особенно при индексе массы тела более 40), хронические заболевания сердца и печени, а также аутоиммунные и неврологические недуги.

Помимо собственно медицинских факторов, исследование выявило и социальные. Так, представители беднейших слоёв населения умирали от COVID-19 в 1,8 раза чаще людей со средним достатком, даже с учётом поправки на набор сопутствующих диагнозов.

Впрочем, можно предположить, что бедные люди реже обращаются к врачам, даже если испытывают недомогание. Поэтому в их случае часть сопутствующих заболеваний могла попросту не попасть в медицинские карты. Кроме того, экономическому неблагополучию часто сопутствует хронический стресс, а он может ослабить иммунную систему.

Интересно, что статистика выявила взаимосвязь и с этническим происхождением пациентов. Так, выходцы из Африки и Южной Азии умирали от коронавируса в 1,62-1,88 чаще белых.

Однако и в этом случае важно помнить, что "вместе" не значит "вследствие". Причиной повышенной смертности от коронавируса, например, среди мигрантов вполне может являться не расовая принадлежность сама по себе, а образ жизни и отношение к собственному здоровью.

Авторы отмечают, что база данных OpenSAFELY регулярно пополняется, и обещают в будущем проанализировать ещё более обширный набор данных.

В заключение подчеркнём то, что для многих со снятием карантинных ограничений перестало быть очевидным фактом: отсутствие факторов риска не означает, что бояться больше нечего. Даже молодые и вроде бы безупречно здоровые люди, заразившись коронавирусом SARS-CoV-2, могут умереть или получить осложнения на всю оставшуюся жизнь. Так что лучше всего не допускать заражения.