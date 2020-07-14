Иммунитет к COVID-19 за три месяца может резко снизиться

У людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, иммунитет может уменьшаться всего за три месяца. К такому выводу пришли ученые, которые исследовали 65 британцев. Предварительные результаты исследования авторы опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv. Кратко об этом пишет Guardian, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В исследовании участвовали 96 пациентов и медработников двух лондонских больниц. Через три недели после появления симптомов в крови исследуемых наблюдалось максимальное количество антител - частиц, которые организм вырабатывает для борьбы с инфекциями. На тот момент достаточно сильный иммунитет к COVID-19 был у 60% исследованных пациентов.

Спустя три месяца такой же уровень иммунного ответа сохранили лишь 17% участников исследования. За это же время количество специфических антител падало в крови людей до уровня в 23 раза ниже изначального. У некоторых испытуемых их почти не было.

Ведущий автор исследования Кэти Дорес предположила, что выводы исследования могут иметь важное значение, поскольку многие ученые работают над вакциной от COVID-19. "Если инфекция приводит к такому уровню антител, которые исчезают за два-три месяца, то с вакциной, возможно, произойдет то же самое. Людям может понадобиться повторная иммунизация, так как одного приема вакцины может оказаться недостаточно", - заключила Дорес.