Выявлена взаимосвязь старения с уровнем железа в крови

Железо играет в организме человека очень важную роль. Оно входит в состав гемоглобина - белка, отвечающего за захват кислорода эритроцитами. Эти красные кровяные тельца раздают кислород тканям и забирают у них углекислый газ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При нехватке железа возникает анемия (в народе именуемая малокровием). Человек из-за нехватки кислорода начинает чувствовать себя вялым, раздражительным, быстро утомляется и даже может терять сознание.

Но, как выяснилось, в случае с железом также актуально правило "Хорошего понемножку". Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого учёными Шотландии и Германии. Изначально они ставили себе целью выяснить, какие гены могут быть связаны с более долгой и здоровой жизнью. Для этого ими были проанализированы три общедоступных набора геномных данных, охватывающих информацию о более чем миллионе человек.

В итоге ученые выявили 10 областей генома, связанных с увеличением продолжительности жизни. К слову, половина из них была обнаружена впервые. Но самое удивительное, что многие из них были связаны с метаболизмом железа. В итоге исследователи выдвинули гипотезу, что нарушения переработки организмом железа приводит к появлению многих возрастных заболеваний.

Этих нарушений недостаточно, чтобы вызвать какие-то серьёзные проблемы со здоровьем (например, гемохроматоз). Поэтому люди их не замечают, а медики, соотвественно, никак не лечат. Однако мало по малу, оказывая накопительный эффект, ненормально большое содержание железа в тех или иных органах может приводить к возникновению таких, казалось бы, типично старческих заболеваний, как артрит, диабет, атеросклероз, деменция и болезни сердца... Всё это вызывает постепенную дегенерацию организма.

"Мы очень взволнованы этими результатами, так как они убедительно свидетельствуют о том, что высокий уровень железа в крови сокращает здоровые годы жизни, а контроль над ним может предотвратить возрастные повреждения", - отмечает в пресс-релизе Университета Эдинбурга соавтор исследования Пол Тиммерс (Paul Timmers).

Результаты данного исследования также могут объяснить, почему большое количество богатого железом красного мяса в рационе может быть связано с деструктивными возрастными изменениями.