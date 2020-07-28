Ученые подсчитали количество частиц коронавируса у бессимптомных и обычных больных

В организме примерно 32 тыс. бессимптомных носителей SARS-CoV-2 и пациентов с явной формой коронавирусной инфекции оказалось примерно одинаковое количество вирусных частиц. К таким выводам пришли американские ученые, предварительные результаты исследования которых опубликовала электронная научная библиотека medRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши наблюдения показывают, что в пик эпидемии концентрация вирусных частиц в организме и тех, и других больных была равной. Однако после того, как количество новых заражений стало уменьшаться, у бессимптомных больных она была несколько меньше. Все это говорит о том, что обычные РНК-тесты хорошо подходят для того, чтобы находить бессимптомных переносчиков SARS-CoV-2 и оценивать их количество", - пишут ученые.

В конце января глава Государственного управления здравоохранения КНР Сяовэй Ма рассказал, что коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) может передаваться от человека к человеку еще до появления первых симптомов болезни. Позже к аналогичному заключению пришли эпидемиологи из многих стран мира.

Изначально научное сообщество в целом отнеслось к подобным заявлениям скептично. Однако наблюдения подтвердили, что это возможно. К примеру, в июне медики выяснили, что более 40% заражений в одном из эпицентров COVID-19 в Италии произошло до того, как у переносчиков появились симптомы коронавирусной инфекции.

Из-за этого ученые детально исследуют то, как происходит бессимптомная передача вируса. Это нужно, чтобы оценивать, как часто это происходит и насколько это опасно. Группа медиков под руководством профессора Массачусетского технологического института (США) Эрика Ландера сделала большой шаг решению этой проблемы. В ходе новой работы они измеряли типичную концентрацию вирусных частиц в организме бессимптомных больных.

Равная опасность

Это исследование ученые проводили среди постояльцев и сотрудников домов престарелых в штате Массачусетс (США). Как правило, обитатели подобных учреждений наиболее уязвимы перед коронавирусной инфекцией из-за возраста, хронических болезней и того, что они живут относительно компактно.

Руководствуясь подобными соображениями, правительство штата в апреле-июне этого года начало массово тестировать на COVID-19 всех постояльцев и сотрудников подобных домов престарелых. Власти непрерывно отслеживали возможные вспышки SARS-CoV-2 и пути его распространения. Этими данными и воспользовались ученые, чтобы выяснить, насколько часто инфекция протекала без симптомов и как ее переносили больные.

В общей сложности носителями коронавируса оказались более 15% пожилых жителей пансионатов, около 2650 человек, а также 620 их сотрудников (4%). Бессимптомно инфекция проходила среди 70% и 92% из них соответственно. Концентрация вирусных частиц и у тех, и у других была примерно одинаковой. С с течением времени она менялась по схожему сценарию у представителей всех возрастных групп.

Интересно то, что эти показатели начали расходиться в конце мая, когда вспышка COVID-19 на территории Массачусетса пошла на спад. Ученые пока не знают, с чем это связано. Однако они предполагают, что причиной этого стало то, что у большинства симптоматических больных вирус находили в тот момент, когда концентрация частиц SARS-CoV-2 достигала пика.

Все это, как считают Ландер и его коллеги, говорит о том, что оба типа носителей вируса одинаково опасны для окружающих во время пика эпидемии. Это нужно учитывать при оценке скорости распространения коронавируса и при планировании мер по дальнейшей борьбе с COVID-19.