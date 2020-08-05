Стало известно о результатах испытания американской вакцины от коронавируса

Стало известно о результатах испытаний американской вакцины от коронавируса, разработкой которой занимается компания Novavax.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по данным производителя, испытания прошли успешно.

Первое исследование показало, что у 56 добровольцев появился высокий уровень антител к COVID-19 без опасных побочных эффектов. По результатам другого испытания, стало известно, что вакцина защищает от заражения приматов.

Американская компания Novavax, которую спонсирует миллиардер Билл Гейтс, объявила о начале клинических испытаний новой вакцины от коронавируса на людях еще в мае. Предполагалось, что первые результаты исследований будут обнародованы в июле.

Тем временем в течение 10 ближайших дней ожидается регистрация первой российской вакцины от коронавируса. Планируется, что к концу этого года страна ежемесячно будет производить 10 миллионов доз препарата.