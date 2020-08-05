Две компании приступили в Китае к испытаниям вакцины от коронавируса на людях

Китайская фармацевтическая компания Fosun Pharma и немецкая Biontech приступили в КНР к первой фазе испытаний на людях совместно разработанной вакцины от коронавируса BNT162b1.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил информационный портал PanPay.

В испытаниях примут участие 144 добровольца из города Тайчжоу (провинция Цзянсу, Восточный Китай). Сначала вакцинацию пройдут лица в возрасте от 18 до 55 лет, затем граждане старше 55 лет. Как передает Panpay, 72 человека уже были привиты.

Испытания проводятся с применением плацебо, вещества без явных лечебных свойств, используемого для имитации лекарственного средства в исследованиях. Часть добровольцев получит вакцину, остальные - плацебо.

В общей сложности каждый участник получит две инъекции по 10 мкг и 30 мкг с перерывом в 21 день. Выбор дозы, как уточняет издание, был сделан на основе предыдущих испытаний, проведенных в Германии и США. Biontech и американская фармацевтическая компания Pfizer ведут совместную разработку вакцины под названием BNT162b2.